年始早々のベネズエラ攻撃、再燃するイラン情勢、そして出口の見えない物価上昇。史上最高値を更新し、盤石かに見えた日経平均株価は、2026年上半期に一転して急降下を見せた。「もうバブルは弾けたのか」「今はキャッシュポジションを増やすべきか」そんな不安が市場を覆う中、投資スクール「Financial Free College（FFC）」を運営する株式会社バイアンドホールドCEO・松本侑氏は「足元のボラティリティに惑わされてはいけま