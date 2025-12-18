アメリカの通信社・AP通信による「年間最優秀男性アスリート」に4度目の選出となった大谷翔平。日米では“スポーツ界の顔”だが、思わぬ国でも今年の活躍が伝えられた。【写真】大谷ファミリーも全員集合でパシャリ?チームメイトの家族写真「妻の誕生日に一緒でないとは何事だ!!」「イギリスの公共放送・BBCが選ぶ『世界スポーツ・スター・オブ・ザ・イヤー』の候補6人に大谷選手が入りました。公式サイトでは、日本時間10月18日