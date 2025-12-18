突然ですが、「Wi-Fi」の正式名称知っていますか？みんな勘違いしている…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Wireless Fidelity（無線通信技術）」でした！「Wi-Fi」は、ケーブルを使わずに機器同士をインターネットやネットワークに接続するための無線通信技術を示す名称です。一般には「Wireless Fidelity」の略だと誤解されることがありますが、実際にはマーケティング目的で作られたブランド名であり、特定の単語の