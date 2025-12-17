ファミリーレストランのジョイフルは2025年12月23日15時〜2026年1月13日15時の期間で、TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を実施する。ジョイフル×『ONE PIECE』コラボキャンペーン今回の第2弾でもアニメの世界観を表現したメニューやデジタルコンテンツが登場。第2弾限定メニューは下記の通り。「ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ」(1,252円)は、魚人空手の達人ジンベエの技名に入っている「瓦」にちな