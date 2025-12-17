コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）3回戦が16日に行われ、エルデンセ（3部）とレアル・ソシエダが対戦した。レウス（4部）との2回戦を2−0で制し、3回戦に駒を進めたレアル・ソシエダ。今月14日にセルヒオ・フランシスコ監督の解任を発表した同クラブは、Bチームを指揮するジョン・アンソテギ氏を暫定指揮官に据え、ベスト16入りをかけた一戦に臨む。エルデンセと激突するアウェイマッチに、日本代表MF久保建英は右ウイングと