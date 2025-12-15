自身のXで回顧

卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、同地で行われ、男子シングルス決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）を4-2で撃破。4度目の決勝で、悲願の初タイトルを手に入れた。15日、自身のXを更新し、「今まで3度の準優勝、4度目の正直でやっと優勝できました！」と歓喜した。

日本時間14日午後11時ごろに決着した決勝。その16時間後に自身のXで心境を明かした。

今月7日まで中国・成都で開催された混合団体ワールドカップでは、日中関係悪化の影響からか、観客からブーイングを浴びるなど逆風に。張本は「先週の混合団体ワールドカップでは、たくさんの困難がありましたが、皆さんからのたくさんの応援の言葉が僕の心の支えになり、勇気を与えてくれました」とエールに感謝した。

投稿では、大会中に支えてくれた岸川聖也監督らとトロフィーを持った記念写真も公開。「その勇気に背中を押されて、最後の最後まで自分や家族、監督や仲間、応援してくださる皆さんのことを信じて戦い抜くことができました。本当に本当にありがとうございました」とした。

今年のWTTツアーは今大会が最後。「これでまた新しいタイトルが1つ増えました。来年はもっとたくさんのタイトルを獲得できるように、日々努力していきます。これからも応援よろしくお願いします！」と締めくくった。



