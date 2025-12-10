将棋の8つの女流タイトルのうち、6つを保持する福間香奈さん。日本将棋連盟が定めた“ある規定”によって今後、“タイトルを失う可能性”があると訴えています。“出産か対局かー”。選択を迫る規定に一石を投じた、その思いを聞きました。【写真を見る】1年通して、休みなく対局が組まれている女流棋士の8つのタイトル戦「出雲のイナズマ」トップ女流棋士対局研究は子育ての合間をぬって大阪府大東市に住む女流棋士の福間香奈