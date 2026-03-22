【モデルプレス＝2026/03/22】SNS上で話題を集めるYouTuber・華金カップル（たつや・りこ）が3月21日、自身のInstagramを更新。第1子を妊娠したことを報告した。【写真】華金カップル、ふっくらお腹にキス◆華金カップル・りこ、第1子妊娠同アカウントでは、りこは「このたび、新しい命を授かりました」と報告し、「この数ヶ月は、すでに初めてのことばかりで戸惑うこともありましたが、たつやとふたりで力を合わせながら、一日一