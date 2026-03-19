「その保育園に入れると、親がたくさん子どもを産み、育てるようになる」という、少子化の問題が顕在化する日本では信じがたい保育園が熊本にある。保護者が子だくさんになるという保育園では、いったいどんなことが行われているのだろうか。＊＊＊【写真】少子化に打ち勝った保育園の子どもたち「もう一人育てたくなる」秘密とは「その保育園に入れると、親がたくさん子どもを産み、育てるようになるんです。3人きょうだい、4