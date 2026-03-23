稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による番組『ななにー地下ABEMA』第111回が22日放送され、「令和のシンパパ大集合！リアル育児＆本音告白SP！」と題し、シングルファザーたちの実体験が語られた。【写真】ゆうしさんの双子の妹・らしんさんも19歳のシングルマザーに番組には、YouTube登録者数15万人超のエンジニア・Tatsu、TikTokで人気のちから、3人の息子を育てる経営者・九郎丸大樹らが出演。シングルファザーになった経緯や