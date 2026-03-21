結婚・出産のタイミングは、女性のキャリア形成において常に大きな悩みの一つ。20代前半で出産した人と30代後半で出産した人は今、自分の選択をどう捉えているのでしょうか。株式会社キャリアデザインセンター（東京都港区）が運営するWebマガジン『Woman type』が実施した調査によると、20代前半で産んだ女性の約2人に1人が、自身の産み時を「良かった」と回答しました。では、30代後半の出産のメリットはどのようなことが挙げら