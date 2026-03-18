女優のともさかりえ（46）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。自宅出産について語った。現在21歳になる息子を育てるともさか。当時は自宅出産を選択したと話すと、MC横澤夏子からその理由について質問を受けた。「最初は普通に病院で検査して、その病院で産む想像がつかなくて」と回顧。「たまたま身近に自宅出産をされた方がいて、その方からいろいろなお話を聞いて、自宅で産んでみた