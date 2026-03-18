セクシー女優歴10年目になる永井マリアさん（29）は未婚で子どもを妊娠し、2026年2月21日に3408gの元気な男児を出産した。永井さんは妊娠中も動画に出演し、出産後も「需要がある限り生涯現役でいたいです」と言う。 【画像】年収が1億円近くなるほど作品が爆売れした永井マリアの妊娠期の作品 セクシー女優の結婚や出産はとかく非難が殺到しやすい。そんな中においても未婚で妊娠出産を選択したのはなぜか