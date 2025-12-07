カラオケまねきねこは、12月1日から26年1月12日までの期間限定でポテトの食べ放題を実施中です。無限ポテトは嬉しい...！ 食べ放題の価格は500円。注文はグループ内全員の注文が必要です。おかわりオーダー時にディップソース（やみつきだれとBBQ）が選べます。ポテト好きにはたまらないサービス。期間限定のため、気になる人は早めにチェックを。ディップは一部提供のない店舗もあります。東京バーゲンマニア編集部