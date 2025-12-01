【牡羊座】2025年 12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?牡羊座（3/21-4/19）努力が形になる「パワフルな月」透明感のある風が吹き始めます。「なんだか言ったことがちゃんと伝わってる」これまでうまく伝わらなかったことが、すっと相手の心に入っていく。そんな不思議な流れがやってきます。この時期に大事なのは「ちょっとだけ踏み出してみる」こと。新しい場所、新しい人、新しい挑戦