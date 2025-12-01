【獅子座】2025年 12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?獅子座（7/23-8/22）日常が「整うほど輝く」幸運期毎日がキラキラと光り始めます。年末に向けて、楽しさと笑顔で満たされていく。そんな幸運期がやってきました。友達からの「ちょっと遊ばない?」という誘いや、人とのつながりを大切にすると、思いがけないチャンスが舞い込んできそう。自分の「好き」を、とことん追求してみてくだ