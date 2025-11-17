楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「楽天トラベルBLACK FRIDAY」を11月19日午前10時から12月1日午前9時59分まで開催する。全国の宿泊施設で割引プランを用意するほか、国内宿泊、国内ツアー、遊び・体験、レンタカー、バス、海外ツアー対象に特別プランの販売やクーポンを配布する。クーポンの利用で、国内ツアーは最大1万円、海外ツアーは最大5万円、レンタカーは最大50％、遊び・体験は最大15,000円、高速バス