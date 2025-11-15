政府は物価高対策などを盛り込む総合経済対策で、冬場の電気・ガス代を来年１〜３月の３か月で計６０００円程度補助する方向で調整に入った。経済対策全体の規模は、２０２５年度補正予算案の一般・特別会計の支出と大型減税を合わせて計１７兆円超とする方向だ。高市首相が掲げる「責任ある積極財政」の下、前年の１４・８兆円を大幅に上回る見込みで、今後さらに膨らむ可能性もある。一般会計からの支出は１４兆円程度（昨年