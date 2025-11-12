会社を辞める際、円満退社を望むのは当然だが、それが裏目に出ることもある。千葉県の60代男性から、数十年前の壮絶な退職エピソードが寄せられた。男性は大学卒業後、大手自動車メーカー系列の販売店でセールスとして働いていた。当時、「大学卒業後初めて就職したのでそれが普通と思っていた」というが、その労働環境は過酷を極めていた。「残業代は付かず夜討ち朝駆け朝から晩まで週末も拘束され、たまの休みもやれ商談だ納車だ