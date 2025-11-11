ニューヨークのスポーツを報じる米サイト「エンパイア・スポーツ」は１０日（日本時間１１日）に「ヤンキースは日本のスタースラッガーに大金を払うのは間違いだ」とポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）獲得に待ったをかけた。村上は８日にポスティングシステムの申請を行い、ＭＬＢの全３０球団との交渉が解禁された。今オフの移籍市場の目玉の一人とされ、米メディアは２０２２年