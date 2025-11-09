画像はYouTubeチャンネル「Suzuki Tab (鈴木タブ) / GuitarTab」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。ギター初心者の方にとてもオススメのYouTubeチャンネルを見つけたので勝手ながらご紹介させていただきます。そのチャンネル名は…『Suzuki Tab (鈴木タブ) / GuitarTab』！素性はほとんどわからない方なのですが、おおむねスーツ姿でギターを弾くその姿がかっこいい！チャンネルを登録され