ミスコリア出身のキム・ジヨンの驚くべき近況が公開された。1997年のミスコリアに選ばれ、優れた美貌とプロポーションで注目を集めたキム・ジヨンが75kgまで増えた姿を公開し、ダイエットを宣言した。キム・ジヨンは11月3日に公開された『ジュビスダイエット』チャンネルの映像に登場。公開された動画の中で彼女は、現在は保険プランナーとして“第2の人生”を歩んでいると語った。彼女は「元恋人の事業失敗で数十億ウォンの損失を