「やるやる詐欺」、つまり「やるよ」「やるね」と言い続けながら結局何もしない人を揶揄（やゆ）して使う言葉です。改めて思い返すと、周りにも何人かいませんか？騒ぐだけ騒いで、結局何もしない。振り回される周囲は呆れ顔「やるやる詐欺」にはさまざまなパターンが存在します。ママスタコミュニティに投稿があがったのは、その「離婚」バージョン。『「離婚したい」「離婚する」と騒いでいるのに、いつまでも離婚しない人ってい