各種手続きのオンライン申請が可能に iDeCo（個人型確定拠出年金）に加入したい、加入したけれど変更のたびに書面（紙）に書いて郵送する、という一連の手続きが面倒という人も多かったと思います。私もそんなひとりです。 現在、スマホやパソコンでiDeCoの口座にログインすれば、毎月の掛金の配分変更や商品の入替（スイッチング）や、残高確認などを行うことはできます。ただ、例えば「引っ越したから住所を変更したい」「掛金