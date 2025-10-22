リビングの中にそびえ立つ、巨大な白い塔。その正体は、なんとヨーグルトの空き容器を積み上げて作られた「ヨーグルトタワー」でした。Xに投稿された一枚の写真が、「発想が天才！」「これはもうアート」と大きな注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】投稿した「どらみぃ」さんによると、当日夕飯の買い物から帰宅すると、夫と息子さんたちの手によって、すでにこの特大ヨーグルトタワーが作