¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤ÇÆÃÂç¥¿¥ï¡¼¤òÀ©ºî¡¡Éã¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬ºî¤Ã¤¿°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä·Ý½Ñ¡×
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢µðÂç¤ÊÇò¤¤Åã¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¿¥ï¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬Å·ºÍ¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥¢¡¼¥È¡×¤ÈÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¡Ö¤É¤é¤ß¤£¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅöÆüÍ¼ÈÓ¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÆÃÂç¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¿¥ï¡¼¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤è¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤Ä¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤â¤Ï¤ä´ÑÂ¬ÉÔÇ½¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈþ½Ñ´Û¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¡£¤¤Á¤ó¤ÈÎó¤´¤È¤Ë¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Öº½Í·¤Ó¤Ë»È¤¨¤ë¤Ê¡×¤Î»×¤¤¤Ä¤¤«¤é
¡¡¤É¤é¤ß¤£¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Û¤É¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÍÆ´ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡º£²ó¤âÄ¹ÃË¤µ¤ó¤Î¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥«¥Ã¥×¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤Î°ì¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤ÎÍÆ´ï¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢ºÇ½é¤Ï¡Öº½Í·¤Ó¤Ë»È¤¨¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»×¤¤¤Ä¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬30¸Ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤âÍ·¤Ù¤ë¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¿©¤Ù¤¿¤éÀö¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢¤¬½¬´·¤Ë¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤³¤ó¤ÊµðÂç·úÂ¤Êª¤¬·úÃÛ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¹â¤µ¤Ï2m¤ËµÚ¤ÓµðÂç¥¿¥ï¡¼¤Ë
¡¡À©ºî¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½30¡Á40Ê¬¤Ç¡¢ÆâÉô¤Ï¶õÆ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë1¿ÍºÂ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¡£¹â¤µ¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤é¤ß¤£¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇºîÉÊ¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²£¤Ë¹¤¬¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤äÅòÁ¥·¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî¤ËÉ×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹â¤µ¤Ë¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾å¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬¾è¤»¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÀ©ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆÃÂç¥¿¥ï¡¼¤Ï°ìÈÕ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÍâÆü¤Î¤ªÃë¤Ë¤Ï²òÂÎ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤Ç¤â¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤¤Ã¤È¼¡¤Î¡ÖºîÉÊ¡×¤â¡¢¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü¡¢Í¼ÈÓ¤ÎÇã¤¤Êª¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é
Â©»Ò¤¿¤Á¤ÈÃ¶Æá3¿Í¤Çºî¤Ã¤¿¤é¤·¤¤ÆÃÂç¤ÎºîÉÊ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿😂
¹â¤¤¤È¤³¤í¤ÏÃ¶Æá¤¬¼êÅÁ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡¼
¤Á¤ã¤ó¤ÈÎó¤´¤È¤Ë¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¤🫶
¤³¤ì¡¢ÅÝ¤·¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¾Ð
µ¤¤ò¤Ä¤±¤Í¤Ð¡£¡£¡£#ËÒ¾ì¤ÎÄ«¡¡#¥è¡¼¥°¥ë¥È¥«¥Ã¥×Í·¤Ó pic.twitter.com/RvUpZKKeEW
— ¤É¤é¤ß¤£ (@miisuke1127) October 18, 2025
