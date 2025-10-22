デマと差別をまき散らす選挙ヘイトに抗議する市民に囲まれる宮部氏（中央）＝１８日、ＪＲ川崎駅前司法判決や行政勧告を無視して部落差別を続ける極めて悪質なレイシストで、川崎市長選（２６日投開票）に立候補している宮部龍彦氏（４６）が市内各地の街頭演説でデマを繰り返し、部落差別を拡大させている。市の同和対策事業を「えせ同和行為」などと攻撃しながら、被差別部落出身者や当事者団体をデマでゆがめ、社会からの排除