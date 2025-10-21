今月初め、妙高の森でクマに襲われて負傷し、救急車で搬送されたビリー・ハロランさん/Billy Halloran（ＣＮＮ）ニュージーランド・オークランド出身のビリー・ハロランさん（３２）にとって、日本の妙高の森はよく知る場所だ。普段から散歩やランニングに訪れ、荒々しい自然の中でウルトラマラソンを走ったこともある。しかし２週間前、ハロランさんはその同じ森で命からがら逃げる羽目になった。クマに襲われたのだ。１０月初旬