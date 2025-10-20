株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』は、このほど「父親・母親の呼び方」に関する調査結果を発表しました。それによると、現役高校生の半数以上が、自分の父親・母親を「パパ・ママ」と呼んでいることがわかりました。【グラフ】自分の父親のことをなんて呼んでいますか？（調査結果を見る）調査は、全国の現役高校生862人を対象として