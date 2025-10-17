ドイツ発のロボティクス企業、Neura Roboticsは、物理空間におけるAI／ロボット訓練センター「Neura Gym」を開発したことをコンセプト動画とともに紹介した。この大規模な訓練環境では、数百台のロボットがシミュレーションと現実世界の両方でデータを収集。同社のプラットフォーム「Neuraverse」と組み合わせることで、急速に成長しているフィジカルAIにおける世界初のトレーニングセンターになる、としている。●世界初のフィジ