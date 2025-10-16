北朝鮮が今月9日と10日、朝鮮労働党創建80周年を記念して開催したマスゲームと閲兵式をめぐり、韓国・東亜大学のカン・ドンワン教授が「これほど残酷で恐ろしい夜はなかった」と批判する寄稿文を、韓国デイリーNKが公開している。北朝鮮のマスゲームをめぐっては、かねてから人権侵害が指摘されている。教授は今回の行事についても「独裁体制の極致を示す人権蹂躙の現場」と断じ、特に児童や学生を動員した点を強く非難した。５年