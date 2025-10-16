韓国アイドルのような艶やかな髪へ♡大人気ヘアケアライン「Wonjungyo Hair」から、話題の「シルキーグロスヘアスプレー」に新たな香りが登場します。数量限定で発売される「ホワイトブルームの香り」は、可憐な花々とアンバーが織りなす上品なフローラルノート。仕上げのひと吹きで、ツヤも香りも叶える“理想の艶髪”を手に入れて。 Wonjungyo Hair「スプレー」から新しい香り