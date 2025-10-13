第４回世界デジタル貿易博覧会のシルクロード電子商取引（ＥＣ）展示エリア。（９月２５日撮影、杭州＝新華社記者／江漢）【新華社北京10月13日】中国商務部国際貿易経済協力研究院は北京市でこのほど、「中国『一帯一路』の貿易・投資発展報告2024〜25」を発表し、世界経済が回復力に欠ける中、中国と「一帯一路」共同建設国の産業チェーン、サプライチェーン（供給網）の強靭（きょうじん）さが顕在化しつつあるとの見解を示し