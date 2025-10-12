´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¤æ¤­¤Ü¤à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÊÆÊ´¤Çºî¤ë¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÇöÎÏÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡¢¥«¥é¥À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤éÊÆÊ´¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬¡Ê¾Æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡ËÊÆÊ´¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤Î¥ì¥·¥ÔÊÆÊ´¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤ÎºàÎÁ¡Ê17cm¡§1ÂæÊ¬¡Ë¡ãÍñ²«