10月7日に第1話が放送され、Xのトレンドに関連ワードが続々とあがるなど、好調なスタートを切った、夏帆と竹内涼真のダブル主演による連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。竹内涼真演じる主人公の勝男は「料理は女性が作るもの」など、古い価値観がぬぐえない、亭主関白で完璧主義なイケメン。自分では料理をしないのに、調理法や、味付けには人一倍うるさく、強すぎるこだわりを持つ。そんな勝男と、献身