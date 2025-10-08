こちらは、2025年10月3日に観測された恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。5秒間の露光時間で得られた複数の画像を使って作成されたため、移動する彗星の背後で輝く星々は光の筋として見えています。【▲ ESAの火星探査機「Trace Gas Orbtiter（トレース・ガス・オービター）」が観測した恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」（Credit: ESA/TGO/CaSSIS）】観測に使用されたのは、火星探査機「Trace Gas Orbtiter（TGO、ト