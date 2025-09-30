【モデルプレス＝2025/09/30】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第7弾が公開された。【写真】日向坂46河田陽菜、圧巻スタイル輝くビキニカット◆河田陽菜、ブラックビキニ姿の先行カット解禁今回公開されたのは、コペンハーゲン随一のデザイナーズホテルのプールで撮影されたブラックビキニ姿のショット。世界中の人が注目するおしゃれなプールの装飾に心奪われ、天井を見