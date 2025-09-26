東京・六本木を舞台にしたアートの祭典「六本木アートナイト2025」が、9月26日から28日まで開催されます。今年のテーマは「都市とアートとミライのお祭り」。街全体を会場とし、国内外のアーティストによるインスタレーション、パフォーマンス、映像、音楽が一堂に展開されます。photo by ©FASHION HEADLINE六本木という都市空間とアート2009年の初回開催以来、六本木アートナイトは「都市そのものを美術館にする」というビジ