六本木アートナイト2025開幕。街が舞台となる3日間、都市と人をつなぐアートの祝祭
東京・六本木を舞台にしたアートの祭典「六本木アートナイト2025」が、9月26日から28日まで開催されます。今年のテーマは「都市とアートとミライのお祭り」。街全体を会場とし、国内外のアーティストによるインスタレーション、パフォーマンス、映像、音楽が一堂に展開されます。
photo by ©FASHION HEADLINE
六本木という都市空間とアート
2009年の初回開催以来、六本木アートナイトは「都市そのものを美術館にする」というビジョンを掲げてきました。美術館や商業施設に加え、広場や路地、日常的な街角までを舞台とし、偶然にアートと出会う体験を提供してきたことが特徴です。文化・商業・観光が混ざり合う六本木だからこそ、都市文化の交差点として機能してきたと言えるでしょう。
photo by ©FASHION HEADLINE
2025年テーマ「都市とアートとミライのお祭り」
今回のテーマは、都市の未来像をアートの視点から照らし出す試みです。街を歩く人々が作品と遭遇し、思考を揺さぶられる瞬間そのものが「ミライ」を構築する。主催者は「人と人、人と都市が出会うことで、未来の都市文化が立ち現れる」と語ります。単なる展覧会ではなく、社会の変化に対する批評や提案が込められた都市型フェスティバルなのです。
photo by ©FASHION HEADLINE
街を彩る注目のアーティストたち
奥山太貴
photo by ©FASHION HEADLINE
ネオンをモチーフにしたインスタレーションを展開。従来は欲望を刺激し射幸心を煽る役割を担ってきた街頭サインを、LEDの眩い描線そのものへと解体しました。機能を持たない光が明滅するだけで人を惹きつけ、高揚感を生む。その瞬きは、都市の分断や街と芸術の境界、日常と祭りの節目を横断する“目印”として輝きます。
小林万里子
photo by ©FASHION HEADLINE
天井から流れ落ちる水をめぐって、布や糸、和紙、粘土などの素材で表現された動植物が集うインスタレーションを発表。水が命を循環させる源であることを、多様な手仕事のディテールで可視化しました。流れ去る水がどのように巡り、再び私たちのもとへ戻るのか──その物語を空間全体で感じさせます。
イム・ジビン
photo by ©FASHION HEADLINE
白と黒のクマが抱き合う姿を描いた彫刻を通じ、連帯と調和、慰めのメッセージを届けます。2018年平昌パラリンピックでも注目されたこの作品は、差異を超えた共感を象徴。同時に紹介される《Space in LOVE》シリーズは、「心の窓」とされる目を通じてポジティブさと希望を直感的に伝え、感情的なコミュニケーションの領域を広げます。
島田正道
photo by ©FASHION HEADLINE
直径8メートルの輪に沿って配置された鳥のオブジェが、観客の動きに反応して光り、アニメーションのように羽ばたきを見せるインタラクティブ作品。アムステルダムライトフェスティバルで初披露され、世界各地を旅してきた鳥たちは、文化や言語、人種を超えて人々をつなぐ象徴に。光の輪の中で、誰もが一緒に遊ぶことができる体験型アートです。
フォン・チェン・ツォン
photo by ©FASHION HEADLINE
都市を「海に集う船」と重ね、ビル群をその輪郭として捉える大規模木製インスタレーションを制作。六本木の建築の精神をひとつの形にまとめ上げ、都市そのものを新しい物語の舞台へと変貌させます。
都市と未来を体感する3日間
六本木アートナイトは、ただアートを鑑賞する場ではなく、都市を歩く体験そのものを更新するプロジェクトです。来場者はアート作品を通じて偶然の対話を交わし、街の風景を新たに認識することになるでしょう。街が器となり、人と人が出会う祝祭の時間──それは未来に向けた都市の可能性を示す文化的実験でもあります。
【開催概要】
正式名称：六本木アートナイト2025
日時：2025（令和7）年 9月26日(金)〜28日(日)
26日(金)18:30〜22:00、27日(土)13:00〜22:00、28日(日)13:00〜20:00
※プログラムによって展示時間が異なります。
※一部作品は長期展示あり［〜10月5日(日)］
開催場所：六本木ヒルズ、森美術館、東京ミッドタウン、サントリー美術館、21_21 DESIGN SIGHT、国立新美術館、六本木商店街、その他六本木地区の協力施設や公共スペース
入場料：無料(但し、一部のプログラム及び美術館企画展は有料)
お問い合わせ：
六本木アートナイト実行委員会
ハローダイヤル： 050-5541-8600（9:00〜20:00）
photo by ©FASHION HEADLINE
