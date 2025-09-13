ドイツ・ベルリンで9月5日から開催したエレクトロニクスショー「IFA 2025」にて、掃除機メーカーのECOVACS（エコバックス）は最新ロボット掃除機「DEEBOT X11」シリーズを中心とした新製品のデモンストレーションエリアを展開していました。ここでは日本でも予約販売を開始した「DEEBOT X11 OmniCyclone」の機能展示を中心に紹介します。IFA 2025のエコバックスブース。DEEBOT X11 OmniCycloneを中心とした新製品展示が行われた既