水ダウで「フワちゃん復活」画策しXが騒然「松ちゃん先だろ」の声 フワちゃん 水曜日のダウンタウン TBS エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 水ダウで「フワちゃん復活」画策しXが騒然「松ちゃん先だろ」の声 2025年9月11日 6時23分 ざっくり言うと 10日の「水ダウ」の企画で、フワちゃんの復活を画策する一幕があった Xでは「憎めないヤツ的な存在なのか？」「死んだ扱いしてて草」などの声が 「先に番組に蘇らせなアカン人おるでしょ 松ちゃんとか！」との声も出た