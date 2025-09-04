ホンダが2025年9月4日に発表、9月5日より発売する新型プレリュード。価格は「600万円超え」とウワサになっていたが、この度「617万9800円」と正式に発表された。受注停止が続いていたシビックタイプR、しかもレーシングブラックの599万8300円よりも高い！のだ。 と思いきや、ホンダ広報部よると「プレリュードの発表と同じタイミングで、シビックタイプRのレーシングブラックの受注を再開します」との