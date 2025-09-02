ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 田久保真紀氏の「個性が強すぎる」私物 SNSでは「マジビックリ」など… 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 田久保真紀 時事ニュース 公務員の不祥事 ゴシップ 女性自身 田久保真紀氏の「個性が強すぎる」私物 SNSでは「マジビックリ」など驚愕 2025年9月2日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡県伊東市の田久保眞紀市長について「女性自身」が報じた 1日の議会に「推しの子」が描かれたエコバッグを持ち込んだという SNSは「バッグにしか目がいかない」「マジビックリ」など、さまざまな声が 記事を読む 関連の最新ニュース 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 記事時間 田久保真紀氏の「個性が強すぎる」私物 SNSでは「マジビックリ」など驚愕 記事時間 08/28 19:47 伊東市の田久保市長 29日の定例会見で記者からの質問に答えない意向 記事時間 08/22 06:13 「田久保市長なら解散を選ぶ」静岡・伊東市議会が恐れるシナリオは おすすめ記事 「24時間テレビ」、横山裕の壮絶な生い立ちに涙も...「義父」に疑問の声 「病気の妻と幼い子供置いて何してた」 2025年9月1日 17時15分 《写真多数》北島康介（42）が“小芝風花似”ホステスと衝撃不倫！「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」記者の直撃に“まさかの答え”が… 2025年9月1日 11時0分 「高貴な方にしか使えない」悠仁さま NHK特番で判明した高校同級生に語られていた「ジョークの内容」に驚きの声 2025年9月1日 16時5分 渡邊渚さんが綴る“からっぽの夏休み”「SNSや世間のゴタゴタも全部がバカらしくなった」 2025年9月2日 7時15分 「ダウンタウンチャンネル」が11月1日にスタート…スタッフが驚愕した「裸の王様」だった松本人志の「変容ぶり」 2025年9月2日 6時0分