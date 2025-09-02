（写真：時事通信） 女性自身

田久保真紀氏の「個性が強すぎる」私物 SNSでは「マジビックリ」など驚愕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 静岡県伊東市の田久保眞紀市長について「女性自身」が報じた
  • 1日の議会に「推しの子」が描かれたエコバッグを持ち込んだという
  • SNSは「バッグにしか目がいかない」「マジビックリ」など、さまざまな声が
伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑

