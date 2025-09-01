ゲームクリエイターから転身して、ホラーアクター兼お化け屋敷会社社長として活動の場を広げる「怖がらせ隊」の今出彩賀さん(39)。幼い頃から怖いものへの興味が尽きない今出さんは、なるべくしてこの道へ進んだとも言える。「テレ東プラス 人生劇場」前編では、今出さんの半生に迫ったが、後編では、年商1億円以上に上る「怖がらせ隊」の活動、代表取締役社長として見据えた将来、さらには、彼女の心の奥底に眠る“深いホラー愛”