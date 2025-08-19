最下位ロッキーズに痛恨敗戦【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦でサヨナラ負けを喫した。9回には無死から右翼への浅いフライにダッシュしたテオスカー・ヘルナンデス外野手がグラブに当てるも捕球できず、二塁への進塁を許し、決勝の走者となった。試合後には「不運だった。こういうことは起きる。忘れるしかない」と暗い表情で語った。同点