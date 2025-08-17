40試合連続無失点のNPB新記録を樹立した阪神・石井大智(C)Getty Images阪神の石井大智が8月17日の巨人戦（東京ドーム）で、40試合連続無失点のNPB新記録を樹立した。石井は2点リードの8回から登板。1イニングを1安打0封に抑えた。チームは3-1で巨人を下し、優勝マジックを「22」に減らした。【動画】NPB新の40試合連続無失点！石井大智の記録達成の瞬間をチェック背番号69は、巨人のクリーンアップと対峙した。3番・泉口友汰は