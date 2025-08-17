NPB新40試合連続無失点の阪神・石井大智は…「どんな生活を送っているのか見てみたい」中継解説の球界OBも興味津々

40試合連続無失点のNPB新記録を樹立した阪神・石井大智(C)Getty Images

阪神の石井大智が8月17日の巨人戦（東京ドーム）で、40試合連続無失点のNPB新記録を樹立した。石井は2点リードの8回から登板。1イニングを1安打0封に抑えた。チームは3-1で巨人を下し、優勝マジックを「22」に減らした。

【動画】NPB新の40試合連続無失点！石井大智の記録達成の瞬間をチェック

背番号69は、巨人のクリーンアップと対峙した。3番・泉口友汰は、147キロ1球で中飛。続く復帰2戦目の4番・岡本和真に遊撃内野安打で出塁を許した。5番のトレイ・キャベッジには、最初の3球で3ボールとなった。

それでも全く慌てる素振りを見せなかった。落ち着いてフルカウントに整えると、内角低めいっぱいの150キロで見流し三振に仕留めた。最後は6番・岸田行倫を右直に。スコアボードに「0」を灯した中継ぎエースに対して、虎党から万雷の「イシイ・コール」が沸き起こった。

ベンチに戻ると大山悠輔から“記念球”を受け取った。中継局『BS日テレ』で解説を務めた荒木大輔氏は、「ジャイアンツの一番強いところに送り出されて、記録を塗り替える。素晴らしいですね」と大絶賛。その上で「同じユニホームを着てみたい。どんな生活を送っているのか見てみたいですね」と興味津々の様子だった。