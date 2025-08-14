大谷翔平は5回途中で降板…735日ぶりの白星ならず【MLB】エンゼルス 6ー5 ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、4打数1安打3三振1四球だった。打者として今季最長の12試合連続安打を記録した一方で、投手としては5回途中4失点で降板。エンゼルス在籍時代の2023年8月9日ジャイアンツ戦以来、735日ぶりの白星を狙