【MLB】エンゼルス 6ー5 ドジャース（日本時間14日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、4打数1安打3三振1四球だった。打者として今季最長の12試合連続安打を記録した一方で、投手としては5回途中4失点で降板。エンゼルス在籍時代の2023年8月9日ジャイアンツ戦以来、735日ぶりの白星を狙ったマウンドだったが、届かなかった。チームは5-6で敗れて4連敗。今季のエンゼルス戦で6戦全敗となった。

マウンドに登場した瞬間から、ユニホームには“勲章”があった。初回先頭で打席に立つと右翼線に三塁打を放ち、三塁ベースにスライディングを決めた。登板前からユニホームを汚す勇姿がそこにはあった。

初回の三塁打で今季自己最長の12試合連続安打を記録。土に塗れたユニホームで、アナハイムのマウンドに登場した。初回は先頭のネトを空振り三振、続くシャヌエルを二ゴロに打ち取り、3番のトラウトはカウント3-2から変化球で見逃し三振に仕留めた。

2回にはウォードに右中間本塁打を浴びると、続くモンカダにも二塁打を浴び、その後は犠牲フライを打たれて2点目を失った。3回は2三振を奪い、3者凡退に抑えてリズムに乗った。4回は先頭で迎えたトラウトを外角低め101マイルの直球で見逃し三振に仕留めると、場内は騒然となった。

5回のマウンドにも上がったが、80球に到達したタイミングでロバーツ監督がベンチを出て降板。右肘手術後最多となる80球を投じて、5回途中5安打4失点。かつての本拠地で7三振を奪う投球を披露した。

ドジャースは今季のエンゼルス戦で6戦全敗となり、4連敗。この日はパドレスが勝利したため2位に陥落。休養日を1日挟み、15日（同16日）からはリーグ首位のパドレスと3連戦を戦う。（Full-Count編集部）