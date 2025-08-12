倉敷美観地区倉敷市中央 岡山県は、2024年に岡山県を訪れた観光客の動態調査結果を発表しました。 2024年に岡山県を訪れた観光客は1626万人で、前年比103.9％でした。 地域別にみると、倉敷美観地区が307万8000人（対前年比100.2％）、津山・鶴山公園が132万3000人（対前年比114.5％）、児島・鷲羽山が130万8000人（対前年比＋122.7％）でした。 観光消費額は2344億円で、前年比106.2％でした。 新型コロナウイ